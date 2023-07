Darren makaka-duet sa concert: Belle sobrang sipag

Grabe ang sipag ni Belle Mariano mag-promote ng kanyang bagong album na ‘Somber’ at ng kanyang sold-out concert na ‘Beloved’.

Kahapon nga ay buong araw siyang nag-guest ng live sa isang TV show at apat na radio shows para sa kanyang media tour.

‘Yung pinakahuli niyang guesting ang pinakaabangan at ‘yun nga ay ang sa Wish 107.5 kung saan nag-perform siya sa loob mismo ng Wish Bus.

Masayang-masaya si Belle dahil sa napakadaming fans na dumayo pa ng Araneta City sa Cubao para lang mapanood ang kanyang Wish Bus performance and guesting.

Samantala, kanina lang ay ni-reveal na ng ABS-CBN Events ang tatlong guest ni Belle sa kanyang ‘Beloved’ concert.

Ang mga ‘yon ay sina Cesca, Trisha Denise, at Darren Espanto.

Si Cesca ay ang ka-collab ni Belle sa pagsulat ng kantang ‘Roadtrip’ sa ‘Beloved’. Ilang beses naman nakatrabaho ni Belle si Trisha sa kanyang unang album at concert na ‘Daylight’ at pati sa ikalawa niyang album.

Inaabangan naman ng fans ang duet nina Darren at Belle at wish nila na magkaroon ng special moment si Belle sa kanyang ka-love team na si Donny Pangilinan.

