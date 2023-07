Coastal Road ilalabas tulin

Susubukan ni Coastal Road ang tikas ni Barrio San Roque pagharap nila sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Posibleng magdomina sa takilya si Barrio San Roque na sasakyan ni Jegir Paano, pero hindi masisindak si Coastal Road na kilala ring mahusay sa karerahan.

Rerendahan ni jockey AM Tancioco si Coastal Road, bukod kay Barrio San Roque, ang ibang kasali sa nasabing karera ay sina Heaven’s Gift, Prince Arman at Gee’s Song.

May distansiyang 1,200 metro ang takbuhan at nakalaan ang P15,000 added prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, habang may karagdagang P10,000 premyo ang ibubulsa ng winning horse owner.

Ayon sa komento ng mga karerista ay mahirap pumili kahit lima lang ang tatakbo dahil halos lahat ay malaki ang tsansang manalo.

Ilalarga ng Metro Manila Turf Club, Inc. ang pitong balanseng karera ngayong araw ng Biyernes, lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)

See Related Story:

Asiong patok sa Metro Turf