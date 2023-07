Bea aminadong baliw kay Taylor Swift

Aligaga na si Bea Alonzo sa paghahanap ng ticket para sa The Era’s Tour sa Singapore, ha! Grabe nga si Taylor Swift, na kahit ang mga sikat nating artista, problemado sa kung paano ba makabili ng tiket niya.

“Totally excited about The Era’s Tour in SG! Praying to get tickets though. Kahit saan ka pa, pupuntahan kita! Who can relate!” sabi pa ni Bea.

Yes, certified Swiftie nga rin si Bea, at handa talaga siyang gumastos makapanood lang ng concert ni Taylor sa Singapore.

At dahil sa post na `yon ni Bea, ang dami tuloy nag-apply na alalay niya, makapunta at makapanood lang ng concert ni Taylor sa Singapore.

“Sama mo ako Miss Bea, kahit alalay mo lang, o tagabitbit mo, o kahit upuan mo ako, o maging chair mo ako sa concert ni Taylor.”

“Deserve mo Bea ang makanood sa SG. Pero sana isama mo ako please.”

“Willing akong mag-alalay sa iyo ng one year, kahit walang bayad, basta isama mo ako sa Singapore, sa concert ni Taylor.”

‘Kaloka, ha! (Dondon Sermino)

