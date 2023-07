Angelu thankful na responsable ang mga anak

Noon pa man, kapag nakakausap namin ang actress at number 1 councilor ng Pasig City na si Angelu de Leon at napag-uusapan ang mga anak niya, lalo na ang dalawang dalaga niyang mga anak na sina Nicole at Loise, siya mismo ay nagsasabing naa-amaze sa mga anak at sa mga nangyayari sa mga ito.

Open book naman kasi ang buhay ni Angelu mula bata pa lang siya at mag-artista at kung paano at 18 ay nabuntis na kay Nicole. Sobra raw ang pasasalamat niya sa Diyos na na-shield ang mga anak niya sa kung ano ang nangyari sa kanya na hindi nangyari sa mga ito.

At ganun na lang din ang pasasalamat niya sa dalawang anak sa pagiging responsable ng mga ito at parehong nakapagtapos ng pag-aaral.

Nauna na si Nicole two years ago at ngayon nga ay si Loise naman, both from Ateneo de Manila University.

Ang may pagmamalaking mensahe ni Angelu sa anak, “To my dear Loise, You deserve the best life has to offer because you do not settle for anything less than you deserve. Graduating cum laude in your class just goes to prove that. Buti na lang mana ka sa akin. Kidding aside, I cannot take the credit because we saw how hard you worked to achieve that.

Congratulations again my love! We’re proud of you! We’ll always be here to cheer for you. May God continue to bless and guide you through the next chapter of your life. We love you.”

Present si Angelu sa graduation ng anak, pati ang itinuturing na talagang tatay na ng dalawang girls niya, ang kanyang mister na si Wowie Rivera. Nasa graduation din ni Loise ang mga na sina Nicole at Rafa. (Rose Garcia)