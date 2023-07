Ako Bicol Tarabangan Caravan

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay inilunsad ng Ako Bicol ang Tarabangan Caravan: Medical Mission, Free Haircut, Free Massage, and Local Recruitment sa San Jose Elementary School sa Malilipot, Albay.

Dito pansamantalang nanunuluyan ang mga residente ng Barangay Calbayog, Canaway na lumikas dahil sa banta ng pagputok ng Bulkang Mayon. Mahigit sa 530 kababayan natin ang nakatanggap ng libreng check-up, masahe at gupit.

Bukod sa medical mission, mayroon ding local recruitment para sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho. Nagkaroon din ng film showing at palaro para sa mga bata, bukod pa sa libreng tinapay at sabon para sa ating mga kababayan.

Pinangunahan nina Ako Bicol Congressman Jil Bongalon, Ako Bicol Executive Director, Atty. Alfredo A. Garbin, Jr. at Malilipot Mayor Cenon Volante ang aktibidad na kabilang sa mga programang isinusulong ng inyong lingkod.

Katuwang ng Ako Bicol Party-list sa Tarabangan Caravan ang Tanchuling General Hospital, Albay Provincial Health Office, Gardenia Bakeries Philippines, Clean the World, Children International Philippines, Inc., Unisoft, TESDA-Evegate Academy, Sunwest Care Foundation at Sunwest Incorporated.

Naging kaagapay din sa aktibidad ang LGU Malilipot, Advocacy Group of Malilipot, Public Employment Service Office (PESO), RHU Malilipot, Philippine National Police (PNP) at iba pang volunteers.

Ito na ang ikatlong Tarabangan Caravan na isinagawa ng Ako Bicol Party-list ngayong taon. Mula sa Ako Bicol Party-list, lubos na pasasalamat ang ipinapapaabot natin sa lahat ng ahensyang tumulong sa matagumpay na programang ito.

Wala ding tigil ang Ako Bicol Party-list sa mga proyektong naglalayong panatilihing malusog ang komunidad. Sa pagpapatuloy ng ating inisyatibo katuwang ang Clean the World at Children International Inc., 209 mag-aaral ng Mabinit Elementary School sa Lungsod ng Legazpi ang ating nabigyan ng sabon.

Mahalagang ituro sa ating mga kabataan ang proper hygiene na kailangan sa pagsusulong ng malusog na komunidad.

Bukod dito, nagpakain naman ng sopas ang Legazpi City Police Station sa mga mag-aaral. Nagsagawa rin ng Volcanic Eruption Drill para maituro ang dapat gawin tuwing may pag-aalburuto ang bulkan. Nagsisilbing paghahanda na ito ngayong patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon.

Nakarating din ang Ako Bicol Party-list sa Masbate upang mamahagi ng sabon katuwang ang Children International Philippines, Inc. at Clean the World.

Mga mag-aaral ng Canahig Elementary School sa Barangay Pinamalatican, Mobo, Masbate ang ating nabigyan ng sabon.

Ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay katuwang ng bawat Bicolano sa pagsusulong ng maayos na kalusugan at maagap na paghahanda sa kalamidad. Asahan po ninyo na sa panahon ng kalamidad, nandito ang Ako Bicol Party-list, kaagapay ng bawat mamamayan sa pagsusulong ng maayos na kalusugan.

Bago ako magtapos sa pitak na ito, nais ko lang batiin ang Team Camaligan matapos maging kampeon sa Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg na ginanap sa Fuerte CamSur Sports Complex. Tinalo ng Team Camaligan ang koponan mula sa Naga sa iskor na 86-70.

Makapigil-hininga ang Ako Bicol Cup Camarines Sur Finals noong Biyernes. Kaya lang, ganun talaga, bilog ang bola. May nananalo, may natatalo. Congrats kay Bhabap Sta. Maria na siyang bumuhat sa Team Camaligan upang masungkit ang kampeonato at hirangin na Finals MVP.

Salamat din at nagpakita ng sportsmanship ang lahat ng teams. Tayong lahat ang panalo sa masayang liga na ‘to. Maghanda na po ang Camarines Norte dahil doon naman gaganapin ang susunod na Ako Bicol Cup.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!