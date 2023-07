7 agri smuggler bantay-sarado sa DOJ

Tukoy na ng Department of Justice (DOJ) ang mga pinaghihinalaang smuggler ng produktong agrikultura na siyang kumokontrol sa supply upang mapataas ang presyo at mapalaki ang kanilang kita.

Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kailangan lamang mahuli nila ito sa akto upang pormal na makasuhan ng economic sabotage.

“Mayroon na talagang malaking galamay itong grupong ito. Kinokontrol talaga nila ang supply at ang mga kasama po rito ‘yong mga cold storage facilities at mga bodega at saka middlemen sa onions,” paglalahad ni Remulla.

“There are around 6 to 7 names that come out when we look up at the whole picture. So, we have a very good idea. We just have to catch them in the act,” wika ng kalihim.

Hindi binanggit ni Remulla ang pangalan ng mga ito pero kasama raw ito sa mga inimbestigahan ng House committee on agriculture and food kamakailan.

Nauna rito ay ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagsisiyasat sa pagpupuslit ng sibuyas at iba pang produktong pang-agrikultura, kung saan tinawag niya itong pagsasabotahe sa ekonomiya.

“Nagbigay lang ako ng mga tagubilin sa DOJ at NBI na simulan ang imbestigasyon sa hoarding, smuggling (at) price fixing ng mga agricultural commodities. And this is stemming from the hea­ring that we’ve held in the House, specifically by Congresswoman Stella Quimbo and the finding­s that they came with,” pahayag ni Pangulong Marcos.

Sa isang Memorandum sa pangulo ni Marikina Rep. Stella Quimbo, binanggit niya na ang kartel, na pangunahing nagpapatakbo sa pamamagitan ng Philippine VIEVA Group of Companies Inc. (PVGCI), ay nakikibahagi sa iba’t ibang aktibidad kabilang ang pagsasaka, pag-aangkat, lokal na kalakalan, warehousing at logistics.

Si Lilia “Lea” Cruz, binansagang “Sibuyas Queen” at ang majority stockholder umano ng PVGCI ay minsan nang dumalo sa mga pagdinig ng Kongreso pero mariin itinatanggi na nagho-hoard siya ng sibuyas at iba pang produktong agrikultura.