UN pinaghahanda buong mundo vs epekto ng El Niño

Pinaghahanda ng United Nations (UN) ang mga lider sa buong daigdig laban sa matinding epekto ng El Niño sa kabuuan ng 2023.

Ayon kay UN-World Meteorological Organization (WMO) secretary-general Petteri Taalas, inaasahang lalo pang iinit ang temperatura ng malawak na bahagi ng daigdig, partikular sa mga karagatan, bunsod ng epekto ng tagtuyot.

Karaniwan aniyang nangyayari ang tagtuyot tuwing dalawa hanggang pitong taon at kalimitan itong tumatagal ng siyam na buwan hanggang isang taon.

“The declaration of an El Niño by WMO is the signal to governments around the world to mobilise preparations to limit the impacts on our health, our ecosystems and our economies,” ani Taalas.

Kabilang umano sa matinding tatamaan ng tagtuyot ang Australia, Indonesia, ilang bahagi ng Asya, Central America at northern South America.

See Related Stories:

28 probinsya buwenamano sa El Niño

El Niño magsisimula sa Hunyo – Pagasa