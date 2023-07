Titikim ka? Saging ginawang pizza

Sa pagluluto, dapat maalam ka sa pagpili ng mga alternatibo lalo na sa mga sangkap, gaya na lamang ng pizza na ito na imbes na gawa sa dough ay saging ang kanilang pinampalit!

Sa video na shinare ng TikTok user na @succheful, mapapanood ang ginawa niyang version ng pizza.

“Your italian friends will love this banana pizza recipe,” caption niya rito.

Makikita sa naturang video ang buong cooking process nito mula sa pagdudurog ng saging, magpalalagay sauce, pagbubudbod ng keso, hanggang sa paglalagay nito sa oven at paghihiwa.

Humakot ito ng milyong views at halo-halong komento. Gaya ni @p0t4t0.s0up, “Bro cooked…but everyone run away sobbing in fear.”

“With different toppings this could slap, next can you make a milkshake,” kwelang suggestion ni @trinity.fr1.

“Bro makes pizza out of everything,” sey ni @_der.echte.russe_.

“Where’s the pineapple? I want it badly hHAHAHHAHA,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, keri mo ba tikman ang banana pizza na ito? (Moises Caleon)