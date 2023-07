Soriano hiniling na imbestigahan ng DOT

Posiblng nakialam umano si Presidential Adviser on Creative Communication Paul Soriano sa bagong proyekto ng Department of Tourism para i-promote ang bansa.

Ito ang pangamba ni BenCyrus G. Ellorin, ng Mindanawon, Political Communications Strategist.

Kaugnay nito, kinuwestyon ni Ellorin kung ano ang papel ni Soriano sa DOT project. Aniya, dapat imbestigahan ng DOT ang mga ulat na nakialam si Soriano sa trabaho ng DDB advertising.

“If Paul Soriano is a creative person, a man of the culture and the arts, ought to know that politics or power play has no place in promoting our country’s culture, heritage, and natural endowments,” pahayag ni Ellorin.

Aniya, tama si Cong. Joey Salceda sa pagtatanong nito kung nasaan ang Mayon Volcano, na dapat ay naroroon sa promotional video na gumamit umano ng stock videos shot mula sa ibang mga bansa.

“As a Mindanawon, we also ask: ‘Where is Mindanao’? Is it No love for Mindanao?’”

Dagdag niya, maaaring sapat na para sa DDB na humingi ng paumanhin. Gayunman, upang ganap na malinis ng DOT ang sarili, dapat imbestigahan si Soriano, na ang pakikialam aniya ay nagresulta sa “dubious construction” ng bagong tourism slogan, na lalong sumira sa mensaheng dapat nitong iparating.

Dagdag pa niya, sa panahong ang mamamayan ay nagsisimula pa lamang bumangon mula sa epekto ng pandemya at sa pagdurusa sa high inflation, mahalaga ang bawat sentimo.

Magugunitang dinagsa ng batikos si DOT Secretary Christina Garcia-Frasco bunsod ng kontrobersiya sa umano’y ‘plagiarism’ sa audio-visual presentation na ginawa ng advertising firm sa likod ng “Love the Philippines” tourism slogan.

Sa nasabing promotional video na umano’y ginastusan ng P49 milyon, ay gumamit umano ang DDB advertising ng stock video ng ibang mga bansa.

Agad namang inatras ng DOT ang nasabing promotional video. Kasunod nito, inanunsyo ni Frasco ang terminasyon ng kontrata sa DDB Philippines, sinabi niyang walang ibinayad ni isang sentimo sa nasabing advertising firm.

Samantala, sa kumakalat na ulat sa social media, nakaalitan umano ni Soriano ang DDB dahil iginiit ng huli na lagyan ng comma ang tourism slogan, upang maging “Love, the Philippines” ngunit hindi umano pumayag si Soriano.

Bunsod nito, nagbitiw na lamang umano ang DDB dahil sa pakikialam ni Soriano.

Napag-alaman din na ang promotional video na lumabas ay mismong si Soriano umano ang nag-edit at ang huli ang pumili ng mga lugar na hindi naman pala makikita sa Pilipinas.

See Related Stories:

DOT tsinugi ad agency: Paul Soriano kaladkad sa tourism video scandal

Bongga ni Toni oh! Paul Soriano napipisil na press secretary ni PBBM