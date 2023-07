Senator Pia Cayetano, Sonny Angara sinugod MOA para suportahan VNL

HINIKAYAT nina Senador Pia Cayetano at Sonny Angara ang mga katulad nilang mahilig sa sports na panoorin at suportahan ang isinasagawa ngayon sa bansa na Volleyball Nations League (NL) sa Pasay City.

“Volleyball naman kami ngayon ni Senator @sonnyangara,” post ni Cayetano habang kasama sa apat na minutong video na kuha sa Mall of Asia Arena si Angara na kabilang sa pinuno ng Samahang Basketbol ng Pilipinas at chairman ng Senate Committee on Youth and Sports.

“I’m sure many of you know that he’s a big supporter of basketball. Actually, we were together back in 2018 when the Phl made its bid in Geneva to host the 2023 FIBA World Cup happening next month,” sabi pa ni Cayetano.

Ikinatuwa nina Angara at Cayetano ang matinding aksiyon sa pagitan ng unang naglaban na parehas naging kampeon sa Olympics na Brazli at Italy na napanalunan ng huli sa loob ng apat na set.

“Today we watched the opening game between Brazil vs Italy of the Volleyball Nations League happening in MOA. Ang saya! Neck to neck ang Laban! Be sure to catch one of the games!” panghihikayat ni Cayetano.

Sina Cayetano at Angara ay mga masusugid na tagasuporta ng bansa pagdating sa sports.

Author si Angara ng Republic Act 10699 o ang Athletes and Coaches Incentives Act na nagpalawak at nagbigay ng mas malalaking insentibo sa mga pambansang atleta at Para athletes sa SEA Games, Asian Games at Olympics.

(Lito Oredo)