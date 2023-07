Sanggang-dikit noon pa! Johann Chua, James Aranas bilyar nagpatibay ng samahan

ISA sa naging susi ng tagumpay nina Pinoy cue artists Johann Chua at James Aranas ang matagal na nilang pagsasama bilang magkaibigan kaya naman tiwala sila sa isa’t isa pagdating sa tumbukan.

Nakaraan lamang ay binigyan ni 2021 Southeast Asian Games (SEAG) gold medalist Chua at pakner na si Aranas ng karangalan ang bansa nang angkinin ang titulo sa 2023 World Cup of Pool na ginanap sa Pazo De Feiras E Congresos De Lugo sa Spain.

“We have known each other since we were 13 years old. We went to school together and we’ve been through a lot,” pag-amin ni Chua.

Ayon kina Chua at Aranas, importante sa kanila ang panalo dahil marami silang pinagdaanang pagsubok bago nasikwat ang inaasam na titulo.

“To win this one with him is really an amazing feeling,” ani Chua.

“It’s been our dream to put our names there,” saad naman ni Aranas.

Sina Chua at Aranas ang kauna-unahang unseeded duo na nagkampeon sa nasabing prestihiyosong tournament sa bilyar, kabilang sa pinatalsik nila ay ang last year champion na Spain.

Inuwi nina Chua at Aranas ang $60,000 (P3.32 million), kasama na sila sa mga Pinoy na nagkampeon sa World Cup of Pool, una sina legendary Efren “Bata” Reyes at Francisco “Django” Bustamante noong 2006 at 2009, habang sina Dennis Orcullo at Lee Van Corteza ang kampeon noong 2013.

(Elech Dawa)