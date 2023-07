Robin bet katayin ‘Barbie’ kaysa i-ban

Iminungkahi ni Senador Robin Padilla na putulin na lang ang eksena sa pelikulang “Barbie” na nagpapakita ng isang mapa na may nine-dash line ng China sa West Philippine Sea kaysa ipagbawal ang pagpapalabas nito sa Pilipinas.

“Ang pagpapasiya kung maaari bang ipalabas ang pelikulang ito dahil may eksenang 9-dash line ng Tsina na taliwas sa arbitration ruling na pumapabor sa Pilipinas ay depende po sa messaging ng pelikula,” pahayag ni Padilla sa isang statement.

“Kung makakaapekto po ito sa arbitral ruling, pero kung payag at puwede namang i-edit out ng producer ang eksenang ito, para sa akin ay no problem – puwede po siyang ipalabas,” dagdag pa niya.

Nagbabala naman si Senador Francis Tolentino na makakasira sa reputasyon ng Pilipinas kung papayagan ang pagpapalabas ng pelikulang Barbie sa bansa.

“This will not just be an injurious to the Republic of the Philippines but would be contrary to what our country fought for and achieved under that Arbitral Ruling in 2016,” sabi ni Tolentino, vice-chairman of the Senate Committee on Foreign Relations. (Dindo Matining)

