Putahe na ginisang bato pumapatok

Usap-usapan ngayon ang nagte-trending na food delicacy sa China dahil sa pambihirang ingredient nito na literal na matigas! Paano kasi, ang sangkap nito ay bato.

Ito ay ang ‘Suodiu’ o ‘dish of rocks’ kung saan ginigisa ang mga bato gamit ang mga sangkap tulad ng bawang, chili oil, at iba pang mga pampalasa. Ang pagkain na ito ay pinaniniwalaang nagsimula ilang daang taon na ang nakalilipas at nakabuhol na sa kultura ng mga Chinese.

Naimbento umano ito ng mga sinaunang mangingisda na tuwing nauubusan ng maaaring kakainin o ‘di kaya’y nai-istranded habang namamangka ay naggigisa na lamang ng mga bato bilang pagkain.

Ang salitang ‘suodiu’ ay may ibig sabihing ‘suck’ at ‘dispose’ o sipsipin at itapon. Literal na ganito ang proseso ng pagkain nito dahil kapag wala ng lasa ang mga bato ay iluluwa mo na ito.

Pagkaraang itong sipsipin, hindi mo naman kailangang ibalik ang mga bato sa binilhan mo dahil maaari mo itong iuwi at itago bilang souvenir.

Bukod sa mga ginamit na spices, mayroon din umano itong kakaibang lasa at amoy na parang seafood kapag iginisa na.

Sa usapang presyo, nagkakahalaga ang suodiu ng 17 yuan o nasa P130 kada order. (Moises Caleon)