PNPA pinatalsik 2 kadeteng nandaya sa exam

Pinatalsik ng Philippine National Police Academy (PNPA) ang dalawang kadete matapos na mapatunayang nandaya sila sa kanilang pagsusulit.

Hindi pinangalanan ni PNPA Director Police Major General Eric Noble ang dalawang 2nd class cadet pero umaasa siyang magsisilbi itong babala sa lahat ng kadete.

Patunay din aniya ito na hindi nila kukunsintihin ang maling gawain sa loob ng akademya.

“We stand firm on our commitment to maintaining an environment of academic excellence and integrity. As an organization, we strive to nurture a culture where honesty, accountability, and ethical values thrive, enabling our cadets to become future leaders of impeccable character,” dagdag pa nito. (Edwin Balasa)