Pipirmahan ni BBM sa Biyernes! P58B utang ng mga agrarian reform beneficiary buburahin

Pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang panukalang New Agrarian Emancipation Act na bubura sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries sa gobyerno.

Ayon kay AGRI party-list Rep. Wilbert Lee sa Biyernes nakatakdang lagdaan ni Marcos ang panukala na inaasahang makakatulong para madagdagan ang produksyon ng­pagkain sa bansa.

“Finally, they will be unburdened of their loans, interests, and penalties that contribute to their inability to overcome poverty, and are also major factors that have kept them from becoming fully productive,” sabi ni Lee na may-akda ng panukala.

Aabot sa P58.125 bilyong utang at interes ang hindi pa nababayaran ng 654,000 agrarian reform beneficiaries (ARB) sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Gagawin ding exempted ang mga agrarian reform land sa pagbabayad ng estate tax.

“Dahil marami po sa ating mga ARBs ang nalulugmok sa kahirapan, kapag tinanggal po natin sa kanila ang kanilang mga pinagkakautangan ay bababa rin po ang dami ng mahihirap sa ating bansa,” sabi ni Lee.

Kapag nabura umano ang utang, maitutuon ng mga magsasaka ang kanilang atensyon sa pagpapa-unlad ng kanilang lupa at ang pera na ibabayad sana ay magagamit sa pagbili ng kanilang mga kinakailangan.

Saklaw ng panukala ang 1.18 milyong hektarya ng lupa na naipamahagi ng gobyerno sa ilalim ng CARP. (Billy Begas)

