Pinoy food `sumaka tart’ sa Antipolo bumida

Pinuri at binansagang `bright at explorative minds ng SHS’ ang ilang Food Technology students ng San Roque National High School sa Antipolo City dahil sa kakaiba nilang `sumaka tart.’

Mismong ang alkalde ng nasabing lunsod ay nagmalaki sa kakaibang putaheng imbensyon ng mga kabataang mag-aaral sa kanyang nasasakupan dahil sa unang kagat pa lamang aniya ay tatlong local delicacies agad ang malalasahan kaya’t maituturing itong `cravings satisfied.’

“Sinong mag-aakala na pwede palang pagsama-samahin ang linamnam ng suman, mangga at kasoy sa iisang produkto?” sambit ni Antipolo City Mayor Jun Ynares III.

“Linamnam ng suman, tamis ng mangga, lutong at lasa ng kasoy – all in one single tart. Patunay ito na naging very useful ang ating ipinatayong SHS Building sa kanilang paaralan kung saan ang ilang silid ay ginawa nating laboratories gaya na lamang ng Food Laboratory kung saan nagsimula ang kanilang sumaka tart,” dagdag pa nito.

Bunga nito’y binati niya ang outstanding research output ng Food Tech tudents at nangakong muli silang magkikita-kita kasama na ang DTI at DOST.