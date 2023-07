PBBM walang sasantuhin sa agri smuggling

Hindi magtatakda ng deadline si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para lutasin ang problema sa smuggling, hoarding at pagbebenta ng mataaas na presyo ng sibuyas at iba pang produktong agrikultura sa bansa.

Ito ang inihayag ng pangulo kasunod ng direktiba nito sa Department of Justice (DOJ) at National Bureau of Investigation (NBI) na buwagin ang cartel ng sibuyas at kasuhan ang mga ito sa korte.

Ayon sa pangulo, hahayaan niyang mag-imbestiga ang mga awtoridad at makasuhan ang mga sindikatong kumokontrol sa supply at presyo ng sibuyas at iba pang produktong agrikultura dahil ang mga ito ang nagpapahirap sa mamamayan.

Nais aniya nitong malutas agad ang problema sa smuggling subalit kailangang hindi hilaw ang imbestigasyon laban sa mga makakasuhan.

“Unang-una, hindi ako mahilig magbigay ng deadline. Siyempre gusto ko tapusin nila kaagad. Pero kailangan tapos hindi hilaw. Let them do their investigation. Wala namang particular, ang pinag-usapan, ang naging pagbasehan ‘yong naging problema sa maliwanag na nagho-hoarding, na kinokontrol ‘yong suplay ng sibuyas,” anang pangulo.

Malinaw ayon sa pangulo na pananabotahe sa ekonomiya ang ginagawa ng mga sindikato kaya hindi pahihintulutan ng gobyerno na magdusa ang mamamayan dahil sa kagagawan ng mga ito.

“At sa aking pananaw, sa palagay ko ‘yong mga abogado natin ay sasangayon siguro sa atin, ‘yong kanilang ginagawa amounts to economic sabotage. Kayat yun ang aming direksyon dito sa pag-iimbestiga nito. Kayat hindi natin basta pabayaan ito dahil may ginugutom na Pilipino, may namamatay from starvation (and povetry)? ang Pilipino dahil sa kanilang ginagawa. Hindi maaring ituloy nila ang kanilang ginagawa. Tama na yan. Titigilin natin ang kanilang masasayang ginagawa,” dagdag ng pangulo.

Naniniwala si Pangulong Marcos na maraming sindikato ang sangkot sa agri-smuggling kaya marapat lamang na maputol ang pagsasamantala ng mga ito. (Aileen Taliping)

