Parang ayaw pakawalan! Sixers malaki hinihinging kapalit sa trade proposal kay James Harden

TURN off nga ba ang mga nagkakainteres kay James Harden dahil sa laki ng hinihinging kapalit ng 76ers?

Demanding daw ang Philadelphia, kung pagbabasehan ang latest pasabog ni Adrian Wojnarowski ng ESPN.

“If it was up to the Sixers, they would get James Harden enthusiastic about playing next season. The Sixers have been talking to teams about trades for James Harden. Their asking price is really high,” ani Woj, via ClutchPoints.

Para makahanap ng trade partner, kailangan makumbinse ang ibang teams na may natitira pa sa tangke ng 2018 MVP. At kailangan niyang magpakita bago ang trade deadline sa February.

Baka ayaw talaga siyang pakawalan ng 76ers?

Tinanguan ni Harden, 33, ang kanyang $35.6 million option para manatiling Sixer. Pero gagawa raw ang Sixers ng paraan para mai-trade ang The Beard mula Philly.

Nag-viral sa social media ang larawan kamakailan nina Harden at Devin Booker na magkasama.

Nasa Suns na si Kevin Durant, mukhang malabong mapunta ng Phoenix si Harden.

Huling nagsama sina Harden at KD sa Brooklyn.

(Vladi Eduarte)