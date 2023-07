Para sa mga sumusubaybay sa aking mga sinusulat, malamang nababanggit ko paminsan-minsan na ako ay isang guro sa kolehiyo.

Ang aking sakop ay nasa larangan ng politika, pamamahalang pampubliko at mga pag-aaral tungkol sa pagpapaunlad ng bansa, kagaya ng Pilipinas.

Nitong mga nakaraang araw, nagbabasa ako ng mga papel na isinulat ng aking mga estudyante. Ang tanong na kanilang sinasagot ay kung ano ang pinakamalaking hadlang sa proseso ng pagbabadyet ng Pilipinas kung kaya’t hindi natin nagagamit nang husto ang pera ng bayan. Ito ay matapos ang ilang diskusyon namin tungkol sa prosesong ito. Nakalulungkot man sabihin at ibahagi nguni’t tila nagkakaisa ang kabataan sa kanilang pananaw na korapsyon sa pamamagitan ng pagnanakaw sa gobyerno ang pangunahing hadlang sa proseso ng pagbabadyet kung bakit hindi natin nagagamit nang wasto ang pera ng bayan. Kasunod siyempre nito ay ang koneksyon kung bakit nagiging mabagal ang pagsulong at pag-unlad ng ating bansa.

Tila nakatatak na sa isipan ng mga tao, lalo na ng kabataan, na anumang usapin patungkol sa gobyerno ay negatibo at may nakaakibat na korapsyon, maging sino pa man ang presidente. Pati ang mga taong hindi naiintindihan ang kalakaran sa gobyerno tila hindi makaalis sa ganitong pananaw. Kung minsa’y nakakatawa na ang imahinasyon ng kanilang murang isipan kung paano naisasakatuparan ng mga politiko ang pagnanakaw nila. Sa aking pagbabasa sa kanilang mga sinulat, tila iniisip ng iba na literal na binubulsa ng mga nasa gobyerno ang aktwal na pera. Meron din namang nag-aakala na malaya ang mga politiko na i-transfer ang pera ng gobyerno mula sa mga bangko nito papunta sa mga personal na accounts. Biro ko ngang tanong sa kanila, meron kayang gumagamit ng GCash?

Iniisip ko na lang na ganito ang kanilang iniisip dahil ang mga karanasan nila sa korapsyon sa gobyerno ay limitado pa lamang. Kung huhulaan ko, malamang ang kanilang mga naranasan ay may kinalaman sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho o kaya nama’y ang pag-aabot ng pera kapag nahuli sa daan para sa isang traffic violation. Hindi ba ang turo ng mga matatagal nang nagmamaneho ay magbigay na lamang, kaysa maabala?

Ipinaliwanag ko sa kanila na maraming uri ang korapsyon at hindi lamang ang tuwirang pag-aabot ng pera sa pagitan ng isang mamamayan at ng isang serbisyo publiko. Kadalasan, nagaganap ang korapsyon sa pamamagitan ng pagpabor ng desisyon para sa isang kakilala, kaibigan, kamag-anak o kung sino mang nag-aalok ng suhol. Ang kapalit ng magandang desisyon ay kadalasan pera o pabor din. Anumang uri ng korapsyon ay maaring ituring na pagnanakaw sa gobyerno. Maging ang mga nangangatwiran na tumanggap lamang sila ng komisyon mula sa supplier o contractor at wala naman silang tuwiran kinuha sa gobyerno ay maituturing pa ring nagnakaw. Ang komisyon ay maaring ibinawas sa halaga ng proyekto.

Kaya, tama rin naman ang mga kabataan. Ano pa mang pamamaraan, talamak pa rin ang pagnanakaw sa gobyerno. Kung hahayaan lumawig ang diskusyon hinggil dito, lalabas at lalabas ang kanilang saloobin na ang dahilan ng kanilang kagustuhang umalis ng Pilipinas ay ang tila hindi masugpo-sugpong korapsyon sa ating bansa. Kung tutuusin, bawa’t pangulo ay may kani-kaniyang programa kung paano mababawasan o mapatitigil ang korapsyon sa gobyerno. Nakakatawa nga lang na pati ang mga naging akusado sa mga kaso ng katiwalian ay ang mga tao ring masigasig na nagtutulak ng mga kapamaraanan para masugpo ang korapsyon. Sabi nga ng isang estudyante, baka ayaw nila ng kakumpetensiya.