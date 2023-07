Netherlands binawian Italy sa VNL tournament

Mga laro Huwebes: (Mall of Asia Arena)

11:00am — Brazil vs Netherlands

3:00pm — Canada vs Italy

7:00pm — China vs Slovenia

BINAWIAN ng No. 8 seed na The Netherlands ang nakasagupang 14th ranked na Canada sa loob ng apat na set, 25-22, 25-22, 17-25, sa Volleyball Nations League (VNL) men’s tournament Martes sa MOA Arena sa Pasay City.

Pinamunuan ng team captain na si Nimir Abdel-Aziz ang The Netherlands sa kabuuang 24 puntos mula sa 22 attacks at 2 service aces, habang tumulong ang mga opposite hitter na sina Gijs Jorna na may 12 puntos mula sa 10 atake at 2 blocks, habang si Maarten Van Garderen ay 11 may puntos mula lahat sa atake.

Akyat ang The Netherlands sa 5-4 panalo-talong kartada habang ang Canada ay nahulog sa 2-7 baraha.

Una nang tinalo ng Canada sa straight set ang The Netherlands sa mga iskor na 25-16, 25-16, 25-19.

Samantala’y nagawa ng Italy ang reverse sweep laban sa karibal na Brazil, 23-25, 25-20, 25-15, 25-21, upang palakasin ang pag-asa sa playoff.

Ang world No. 4 na Italians ay nagpakawala ng nakakatakot na 6-2 closeout sa ikaapat na set na itinampok ng ace ni Daniele Lavia upang makawala sa 19-all deadlock at tapusin ang isang kapana-panabik na pagbabalik sa harap ng mga tagahangang Pilipino.

Umangat ang Italy sa 6-3 record para itabla ang Brazil sa ikaapat na pwesto sa final preliminary leg ng 16-team VNL na inorganisa ng International Volleyball Federation (FIVB) at Volleyball World.

(Lito Oredo)