Nabiling lote nakasangla sa bangko

Dear Atty. Claire,

May nabili po kami na lupa na inalok sa amin ng taga Register of Deeds employee dahil yong may-ari ng lupa nagpapatulong sa kanila kasi kailangan niya ng pera.

Yong lupa pala ay naka sangla sa Banko at hindi na siya nakabayad. Tinubos namin yong lupa sa banko tapos gumawa kami ng conditional sale. Naging hulugan ang mode of payment namin hanggang nabayaran namin ang lupa sa presyo na kasunduan namin. Matapos na namin mabayaran sa may-ari ang lupa gumawa kami ng Deed of Sale tapos at nalipat na yong title ng lupa sa pangalan naming mag asawa. Few months after may naghabol sa Register of Deeds na nabili raw niya yong lupa at may Deed of Sale rin sila.

Pero nakakuha kami ng copy sa secretary ng abogado na back dated pala ang Deed of Sale na hawak n’ya para lamang sabihin na s’ya ang una naka bili ng lupa. May malaking utang pala sa kanya yong may-ari ng lupa at yon ang collateral ng may-ari ng lupa sa kanya. Yong nagnotaryo po na abogado sa Deed of Sale niya ay namatay na pero bago namatay yon, gumawa siya ng certification na nagpapatunay na back dated ang Deed of Sale na ginawa nila at may perma po yong abogado sa certification.

Ang tanong ko po mababawi po pa ba yong lupa na nabili namin kahit sa amin na naka pangalan yong title ng lupa?

Sana mabigyan mo po kami ng kasagutan kasi gusto na po namin magpatayo ng bahay sa lupa na nabili namin at natatakot kami baka sa sunod na mga araw mabawi yong lupa sa anim.

Maraming Salamat po,

Edwin

Dear Edwin,

Unang una napakita mo sa pamamagitan ng kwento mo na kayo ay “buyers in good faith” na ang ibig sabihin ay walang anumang kinalaman kung totoong may dati nang bumili ng lupa na ibenenta sa inyo.

Kapag buyer in good faith ka ay ikaw ang kakatigan at papaniwalaan ng korte lalo pa at sa banko ka nakipagdeal habang ito ay nakasanla pa.

Pangalawa sa isang double sale na tulad ng nangyari sa inyo ay mas lamang ang nakabili kapag in good faith at kapag una kayong nakapagpatitulo sa Register of Deeds

sa pangalan ninyo.

Ang batas kasi natin pagdating sa double sale ay may sinusunod na pamamaraan. Kapag parehong in good faith ang buyers ay kung sino ang unang nakapagpatitulo. Kung di naman kaagad nakapagpatitulo ay kung sino ang unang naka “occupy” o nakakuha ng possession ng property ang siyang papanigan ng korte.

Kung nagkataon na noong bago mo pa nabili ang lupa ay alam mo na ang kanilang transaksyon ay siguradong masasabi na hindi ka buyer in good faith at mawawalan ka ng karapatan sa property. Ngunit sa kwento mo ay malinaw na wala kang anumang kinalaman sa dating usapan ng may ari at sa taong umaangkin ngayon sa property. Sa pakikipag usap mo sa banko upang tubusin ang utang ng seller o may ari ay isang ebidensya na kayo ay buyers in good faith.

Isa pang depensa na magagamit mo ay ang katunayan na ang Deed of Sale ng taong naghahabol ngayon ay “ante-dated” na ang ibig sabihin ay ginawan lamang ng paraan na maipakita na mas nauna ang kanilang kasunduan kaysa sa iyo; at ito ay bawal. Kahit nauna man sila ngunit mas nauna ka namang nagpatitulo sa pangalan ninyo at kayo ay in good faith ay tiyak na may laban kayo at mahihirapan siyang maghabol sa inyo para mabawi ang lupa. Ang laban na lamang niya ay humabol sa nagbenta sa kanya at singilin ito sa utang.