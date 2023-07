Mimiyuuuh tinawag na matapobre, rumesbak

Matapobre, parang hindi galing sa hirap!

Ilan lang ‘yan sa mga talak na natanggap ni Mimiyuuuh mula sa mga netizen, bilang ganti sa sinabi niya sa isang magazine na ‘huwag makipag-date sa mga taong walang pera’.

May mga tao ngang hindi naintindihan ang mensahe ni Mimiyuuuh.

Kaya heto naman ang resbak niya sa kanila:

“Walang pera, hindi naman ibig sabihin makipag-date kayo sa mga milyonaryo! Hindi ganun.

“What I mean is, mag-date kayo ng someone na may drive, someone na kayang dalhin ang sarili. ‘Yung hindi mangungutang at aasa sa inyo. ‘Yun lang ‘yon, period.

“Kaya nalungkot ako sa mga taong nagsabi na matapobre raw ako. Parang hindi raw ako galing sa hirap? Opo galing ako sa hirap. Pero, nakipag-date ba ako noong wala akong pera? Hindi po!

“Maybe because walang nagkakagusto sa akin during that time. But at the same time, alam ko ang priority ko during that time. Alam ko ayusin ang buhay ko.

“Priority kong buuin ang sarili ko, bago ako magdagdag ng ibang tao sa buhay ko. You know what I’m saying?

“Kasi nga po, ayaw kong maging pabigat sa ibang tao.

“At oo, puwede kayong makipag-date kahit kaninong gusto niyo. Pero kung ikaw nga po, hindi mo kayang sustentuhan sarili mo, mga basic needs, wants mo, magdadagdag ka pa ba ng another responsibility?

“Opo, relationships are responsibilities. Kaya ang akin lang, complete yourself first, make yourself whole, tapos maghanap ka rin ng someone na whole, kasi `yun ang deserve mo.

“Kasi we are not responsible to complete other people. ‘Yung ipi-fill mo ang kakulangan ng ibang tao.

“And at the same time, dapat hindi natin binababaan ang standard natin. Hindi lang ito para sa mga dyowa, kundi pati sa sarili natin. Dapat alam natin ang worth natin.

“But at the end of the day, buhay niyo naman `yan. So, sige mag-date kayo ng mga broke na tao. Tapos kainin niyo ang mga word of affirmation niyo!” sabi ni Mimiyuuuh.

Bongga! (Dondon Sermino)

