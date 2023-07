Mike Nieto binigyan ng 2 taong deal ng Converge

MANANATILI sa Converge si Mike Nieto.

Nagkasundo na raw si Nieto at ang FiberXers sa panibagong two-year deal.

Kasama ng guard na produkto ng Ateneo sa signing ang agent niyang si PJ Pilares ng Titan Management Group, coach Aldin Ayo, team manager Jacob Lao at assistant team manager CJ Kanapi-Daniolco.

Orihinal na pick ng Rain or Shine noong 2019 Gilas special draft si Nieto.

Noong May ay nakuha ng Converge si Nieto kapalit ng second round picks sa Seasons 49 at 50.

Nag-reunion sa FiberXers sina Nieto at Adrian Wong na naunang nalambat ng team sa trade din mula Magnolia.

Nabanggit noon ni Ayo na bukod sa championship pedigree na nahubog sa Blue Eagles sa UAAP ay mataas din ang basketball IQ ni Nieto.

(Vladi Eduarte)