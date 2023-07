Mga fan nagpa-gas kahit walang kotse: Donny sumabak maging gasoline boy

Trending agad si Donny Pangilinan, at dahil lang `yon sa paglilinis niya ng kotse (windshield) sa gasoline station.

Ang bilis ngang na-capture ng mga fan ang Instagram story ni Donny na naglilinis nga siya ng sasakyan, habang nakatingin lang sa kanya ang gasoline boy, ha!

At bongga nga dahil kumpleto uniform pa si Donny. Na kahit naka-face mask ay hindi maitatago ang kaguwapuhan.

“Today’s agenda,” simpleng chika lang ni Donny.

Tuwang-tuwa ang mga fan, dahil hindi nila akalain na gagawin ni Donny ang maging gasoline boy, ha! Na tama nga ang hakbang niya, na kung gusto mong maging successful sa negosyo, dapat ay maranasan mo mismo ang trabaho, mula sa pinaka-mababang posisyon.

At kahit nga owner na siya o sila ng tatay niya ng isang gasoline station, mas bongga nga raw na subukan muna niyang maging gasoline boy.

“Aww the best boy’s got something going on as well, with his business. Very non showbiz si Donny.”

“Ang cute na gasoline boy naman niyan. Mapuntahan nga.”

“Mukhang mapapabili ako ng kotse para makapagpa-gas kay Donny.”

“Hiring pa kaya sila ng gasoline girl? Willing akong pumasok, basta siya ang kasama ko.”

“Proud of you Donny. Always best boy. You deserve it.”

“Ow em gee, puwede bang magpa-gas kahit walang kotse?”

Well… (Dondon Sermino)

