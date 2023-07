May puso sa mga kababayan! Rachel Anne Daquis tuloy ang pagtulong

PINASAYA ni Cignal HD High Speed Hitters star player Rachel Anne Daquis ang maraming pamilya at kabataan na kabilang sa Tribu ng Dumagat sa pagsasagawa nito kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ng sikretong pagtulong at pamamahagi ng kanyang nakakamit na grasya sa mga kapus-palad na kababayan.

“Sunday well spent with our dearest katutubo of Tanay, Rizal, me and my family got the chance to share happiness to them,” post ng dating Queen Tamaraw at kasalukuyang team captain ng HD Spikers na si Daquis.

Sinamantala ni Daquis ang libreng panahon para tumulong sa mga minoridad na komunidad habang nagpapahinga ang Premier Volleyball League sa Invitational Conference.

Tinawid ng pamilya ni Daquis ang ilang ilog at ang maputik at matarik na daan upang maabot nito ang komunidad ng Tribung Dumagat sa bulubundukin na bahagi ng Rizal kung saan nito ipinamahagi ang ilang mga kagamitan para sa mga kabataan.

Nagbahagi din ang dating miyembro ng national team ng ilang mga pangangailangan ng mga pamilyang Dumagat.

Lubos naman ang katuwaan ng mga kabataan na nakatikim ng dalang pagkain ng pamilya Daquis pati na rin ang pinakamahalagang regalo ng kanilang nakamit na mga bola ng volleyball.

(Lito Oredo)