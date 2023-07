May comeback album: Sandara bumata hitsura

Umiinit ang social media ni Sandara Park sa mga approval comment at excitement ng kanyang mga panatiko, lalo na ang Pinoy supporters niya.

Isa-isa na kasing inilalabas ni Sandara ang kanyang cover photos para sa lalabas niyang album ngayong buwan, kung saan makikita ang malaking pagbabago sa hitsura ng Korean star na ‘Pinoy-at-heart’.

Magkasunod ang posting ni Sandara sa kanyang Instagram ng mga promo shot niya kunsaan bago ang kanyang hairstyle, concept, pati na ang mga outfit niya na umaakma sa paandar na amusement park, cotton candy theme.

Sa ibinahagi nitong ‘concept photo #2’, makikita si Sandara sa naghahalong blonde, pink na kulay ng buhok.

Thirty eight years old na si Sandara pero sa kanyang makeover ay bumata siya ng higit sa 20 years old.

Sa higit 2k na comments sa post, ganito rin ang naging obserbasyon ng marami.

@tokkidara, “Dara is indeed aging backward!”

@lathifaanshori, “Woow..she looks forever young. Stunning.”

@farid_semen, “Eonnie you look like a 20s.”

@sandarasinceday1, “Tabe na mga panget, ito na ang nagiisang Goddess of Kpop!” (Rey Pumaloy)

See Related Stories:

Nag-post ng wetpaks, singit sa IG Sandara Park pinaglaway mga manyakol

Bagong album ni Sandara, inaabangan ng mga Pinoy