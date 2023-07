Maxine Medina pinilit magmura ni Gina Alajar

Malambing, malamya, mahinahon, o beauty queen talaga ang dating ni Maxine Medina.

Kaya naman hirap na hirap daw siya sa mga role na napupunta sa kanya, na palamura, palaging galit, at nananakit pa.

“Nakakapagod din. Kaya pagdating ko sa bahay, hindi na ako nagsasalita. Tinutulog ko na lang. Hahahaha!

“To be honest, mahirap talaga.

“Dumaan talaga ako sa workshop, especially kay Miss Gina Alajar. Bago ako sumalang na kontrabida sa ‘First Yaya’, dumaan muna ako sa ganun.

“’Yun ang weakness ko, hindi ko mailabas ang galit ko. Hindi ako makapagmura. Hindi ako makapagsigaw. So, because of her, natutunan ko kung paano ilabas lahat.

“My God, ilang beses niya akong pinagmura sa workshop. Sabi niya, ‘Sige, sabihin mo ang pu@##$% mo!’ Hanggang sa `yun na nga, nagagawa ko na siya.

“Ako kasi, kahit may nambu-bully sa akin, hindi ako ang tipong nakikipag-away o nakikipagtalakan talaga. Mahirap, eh. Kahit may script ako, alam ko na ang sasabihin ko, mahirap pa ring bitawan.

“Especially sa ‘Magandang Dilag’ dahil kilala ko si Herlene (Budol) mismo, at kilala ko ang background niya, kaya mahirap ang every words na binibitawan ko sa kanya. Lagi akong nagso-sorry sa kanya,” sabi pa ni Maxine.

Anyway, sa October na nga ang kasal ni Maxine. Una nga muna ay sa simbahan, at pagkalipas ng isang linggo ay sa dagat naman ang kasal nila ni Timmy Llana, kaya naman super aral na rin siyang magluto ngayon, at isa nga sa paborito niyang lutuin ay ang Chicken Adobo, kaya super happy siya sa Nutrifresh Chicken Philippines. Marunong na raw siyang mag-marinate rin ng manok.

Pareho raw sila ng future husband niya na mahilig kumain ng adobong manok, kaya sinisiguro raw nila na eat healthy, eat fresh sila. (Dondon Sermino)

