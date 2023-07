Magic pinakawalan sentro! Kai Sotto lumakas tsansa matupad pangarap na NBA

MUKHANG napagbuksan ng pinto si Kai Sotto sa Orlando Magic.

Sa isang press release, kinumpirma ng Magic na pinakawalan na nila si 7-foot-2 center Bol Bol.

Hindi na itinuloy ng team ang option nila sa huling taon ng $4.4 million, two-year deal na pinirmahan ni Bol noong nakaraang offseason.

Dahil sa roster move, bumaba sa 15 players ang nasa listahan ng Orlando na may standard contracts para sa 2023-2024 NBA season.

May isang roster spot na bakante.

Maglalaro si Kai para sa Magic sa NBA Summer League na didribol Hulyo 7-14 sa Las Vegas.

Hindi bababa sa apat na laro ang toka ng Magic sa Summer League simula Hulyo 8 kontra Detroit Pistons.

Sunod na makakaharap nina Sotto at ng Magic ang Indiana Pacers sa Hulyo 10 at kontra New York Knicks sa Hulyo 12.

Toka naman ng Magic ang Portland Trail Blazers sa Hulyo 13, malamang may fifth game pa ang koponan pero hindi pa inaanunsiyo ang kanilang makakalaban at kung kailan.

Baka lang makapagpakita ang 7-foot-3 Gilas big man na undrafted noong 2022 at magustuhan ng Magic.

Walang imposible.

(Vladi Eduarte)