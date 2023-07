Mag-utol tumulong na, naholdap pa

Nagmagandang-loob na, hinoldap pa ng dalawang hindi nakikilalang suspek ang magkapatid nang maabutan nila ang mga ito sa isang liblib na lugar at paangkasin sa kanilang motorsiklo sa Santa Maria, Laguna noong Martes.

Sa report ng Sta. Maria, Laguna police, tinatahak ng magkapatid na Norman at Cesar Bainto ang MARILAQUE highway mula sa Infanta, Quezon patungong Mabitac, Laguna nang parahin sila ng mga suspek sa Barangay Cueva at nakiusap na makikiangkas sa kanilang sasakyan bandang alas-kuwatro nang hapon.

Gayunman, habang nagmamaneho si Norman ay bigla itong sinuntok ng backrider na suspek.

Tinutukan nito ng baril si Norman at inutusan pumasok sa isang makitid na kalye patungo sa mabundok na lugar at saka tinangay ang dala nilang P103,000 at inagaw pati mga gamit nila.

Tumakas ang mga suspek patungo sa kabundukang bahagi ng lugar.

Iniimbestigahan na ng pulis­ya ang insidente. (Ronilo Dagos)