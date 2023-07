Las Piñas Bahay-Pagasa kinilala ng DSWD

Kinilala ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang programang pang-kabataan ng pamahalaang-lungsod ng Las Piñas City na nagsusulong sa kahalagahan ng kanilang edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo.

Nagpasalamat naman si Mayor Imelda ‘Mel’ Aguilar sa iginawad ng DSWD na Level II Certificate of Accreditation para sa Bahay Pag-asa, isang youth center ng lungsod dahil ang huli ang tanging siyudad sa Metro Manila na tumanggap ng nasabing pagkilala

Natanggap nina Aguilar at Lowefe T. Romulo RSW, officer-in-charge ng City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ang liham na kumikilala sa modelong pamamahala sa Bahay-Pag-asa Center na nilagdaan ni DSWD standard bureau director, Atty. Megan Therese Y. Manahan.

Nakasaad sa liham na ginagawaran ng Level II Certificate of Accreditation ang Bahay-Pag-asa dahil nakasunod ito sa mga patakarang itinatakda sa mga katulad na pasilidad, ayon sa isinagawang assessment ng kanilang technical staff na si Christie R. Reamico noong Pebrero 9 -10, 2023.

Ani Aguilar, nasungkit ng Bahay Pag-asa Center ang perpektong 290/290 na puntos sa Level I application gayundin ang 123/150 puntos na may katumbas na 82% para sa Level II Accreditation.

Epektibo ang inisyung sertipiko sa Bahay Pag-asa Center sa loob ng limang taon.

Dagdag pa ni Aguilar, tinitiyak nila na kinakalinga at pinagkakalooban ng serbisyong pang-adukasyon, pangkalusugan at pinagyayaman pa ang espirituwal na aspeto ng mga kabataan na nasa center.

Masigasig aniya ang kanilang mga social workers na pangalagaan ang mga kabataan para sa kanilang pagbabago at pagbabalik sa komunidad.