Lalangoy na para sa ‘Pinas! Kayla Sanchez naghahanda sa Hangzhou Asian Games

NILAKTAWAN ni Filipino-Canadian Kayla Sanchez ang mga World Aquatics Championship na nakatakdang buksan sa loob ng walong araw sa Fukuoka para magpokus sa Hangzhou 20th Asian Games bilang ganap na Filipino athlete.

Sinabi ni Philippine Olympic Committee (POC) President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino na ang 22-anyos na si Sanchez, na nagmamay-ari ng isang Olympic silver at tatlong World Championship na gintong medalya sa paglangoy para sa Canada, ay bumalik sa pakikipagkumpitensya para sa Pilipinas.

Inihayag ni Tolentino nitong Miyerkoles na si Sanchez, sa payo ng kanyang coach, ay nagpasya na magkonsentra sa Hangzhou Asian Games sa Setyembre at hindi na sa mga World Championship na nakatakdang magsimula sa Hulyo 14 sa Fukuoka, Japan.

“I have met with my coach, and we have decided it is best for me not to compete in Fukuoka,” sabi ni Sanchez kay Tolentino. “This means I can be focused to medal in the Asian Games in September.”

“I have a very intense competition schedule after Asian Games with another world championships and the Olympics,” sabi pa nito.

Inihayag ni Tolentino na pinagkakatiwalaan niya si Sanchez at ang desisyon ng coach sa pagsabak sa Hangzhou.

“Kayla’s a veteran swimmer, even at only 22, and she and her coach know what’s best,” sabi ni Tolentino.

Sinabi ni Sanchez na gusto niyang hintayin ang buong kumpirmasyon mula sa World Aquatics sa kanyang pagiging karapat-dapat magrepresenta para sa Pilipinas pagkatapos kumatawan sa Canada sa unang bahagi ng kanyang karera, kasama na sa Tokyo Olympics kung saan siya ay bahagi ng Canada na nagwagi ng pilak sa 4×100 meters freestyle relay.

“Before I withdraw from the competition I think we should wait until World Aquatics approves my transfer,” sabi nito. “At least then we know that I am 100 % cleared to race for the Philippines in the Asian Games.”

(Lito Oredo)