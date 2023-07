Lakas trip! Magtotropa nag-shot puno ng ‘patis’

Madalas sa mga kabataan ang magkayayaan ng walwalan pero kakaiba ang trip ng magtotropa na ito dahil imbes na alak, condiment ang bet nilang i-shot puno.

Binahagi ito ni Mark Fixed (@bermudomark) sa kanyang TikTok account kung saan mapapanood ang kanyang tropa na nagkakatuwaan habang kumakain sa lugawan.

Ang kanilang trip? Mag-shot ng condiment na mukhang patis! Dinig ang tawanan ng magtotropa habang iniinom ang tinagay na ‘patis’. Pagkaraang mag-shot ay nagtakip agad ito ng bibig sabay pikit na animo’y masusuka.

“Tropa mong malakas trip,” caption niya rito.

Bumuhos ang aliw na komento dito ng mga madlang people.

Tulad na lamang ni @ronanbaldemor, “Panis yung pait ng empi sa alat ng dorins.”

“Mukhang may kakatok nanaman sa ating mga butihing puso,” hirit ni Jason Ramos.

Biro ni @donneestovea5, sey niya, “Masarap daw daw yan sabi ng Kapit bahay namin na binata bago sya sumlangit nawaa.”

“Happy now kamot nalang after a few years pag na dialysis,” komento ni @dumbtactics.

“Lalakas talaga ng trip ng mga kabataan ngayon hahahahha,” dagdag pa isa.

Sa likod ng tawanan, marami ang nag-alala sa trip ng magkakaibigan gito kaya naman, nag-comment upang magpaliwanag ang uploader. Aniya, “suka yan gays na may halong tubig wag na kayo magalit😭.” (Moises Caleon)