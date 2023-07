Kongreso bantay-sarado presyo ng bilihin – Romualdez

Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na imbestigahan ang kartel na nasa likod umano ng hoarding at manipulasyon ng presyo na nadiskubre sa imbestigasyong isinagawa ng Kamara de Representantes.

“This is a welcome development, a decisive action that manifests the President’s resolve to clamp down on unscrupulous businessmen preying on hapless Filipino consumers and hampering his administration’s efforts to sustain the robust growth of our eco­nomy,” sabi ni Romualdez.

Si Romualdez ang nag-utos na imbestigahan ng House Committee on Agriculture and Food ang pagtaas ng presyo ng sibuyas na umabot sa P700 kada kilo sa huling bahagi ng 2022.

Sinabi pa nito na handa rin ang Kamara na makipagtulungan sa Department of Justice at National Bureau of Investigation upang magkaroon ng kopya ang mga ito ng mga dokumento na nakuha ng House panel.

Tiniyak din ni Romualdez na magpapatuloy ang ginagawang pagbabantay ng Kamara sa mga presyo ng pa­ngunahing bilihin partikular ang bigas, gulay at karne upang mapigilan ang pagsasamantala sa presyo ng mga ito. (Billy Begas/Eralyn Prado)

