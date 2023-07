Isko ‘di agree na magpakasal na si Joaquin

Para kay former Manila Mayor Isko Moreno, hindi basta-basta lang ang magpakasal dahil marami ka raw dapat na pag-isipang mabuti.

Isang lifetime commitment daw ang magpakasal at hindi raw tama kung papasukin mo ang isang bagay na hindi ka pa handa.

Kaya pabor si Isko sa naging desisyon nila ng kanyang asawa na si Diana Lynn Ditan na huwag munang magpakasal ang kanilang anak na si Joaquin Domagoso sa partner nitong si Raffa Castro kahit na may anak na ang mga ito.

Paliwanag ni Isko, “Because they’re too young. It’s not about the love or the relationship, you think it over, but in the meantime, you have to be responsible for another mouth. Life is life, every life is a blessing. Depende sa perspective mo, there are always two sides to a coin, well sa iba maaaring, ‘Uy pangit ‘yan,’ sa akin, blessing ‘yan, eh, and you have to be responsible.”

Parehong nasa 21 years old pa lang sina Joaquin at Raffa. Marami pa raw silang puwedeng gawin sa buhay nila at hindi raw sila kailangan pang magpatali sa kasal. Kung dumating na raw ang tamang panahon na handa na ang dalawa, nasa kanila na raw ang desisyon kung magpapakasal sila sa isa’t isa.

Para kay Isko, isang blessing daw ang maging lolo sa apo niyang si Scott Angelo. (Ruel Mendoza)

