‘Icon Golf and Sports’ store binuksan sa Angeles City

BINUKSAN ng Asiatraders Corporation, leading distributor at retailer ng multi-brand sports equipment, apparel, gear at accessories sa Pilipinas, ang Icon Golf and Sports store sa loob ng Clark Cityfront Mall sa Clark Freeport Zone sa Angeles City, Pampanga nitong nakalipas na Hunyo 30.

Tampok sa sports store ang mga premium international brand kagaya ng Honma, G/FORE, Peter Millar, Dunlop, Slazenger at Babolat.

Dumalo sa isinagawang ribbon cutting sa opening ng tindahan sina Asiatraders Corporation President Manuel Tan, Angeles City Government Satellite Office officer-in-charge Rafael Lazatin Angeles, Asiatraders Corporation Vice President John Christopher Tan, Dynamic Sports Corporation Managing Director Liza Tang-Yuquico at Asiatraders Corporation Director Margaret Tan.

(Abante Sports)