Hirit na curfew sa UP-Diliman pinalagan

Pinalagan ng pamunuan ng University of the Philippines (UP) sa Diliman, Quezon City ang panukalang pagpapatupad ng curfew sa paligid ng lugar kasunod ng pag-atake at tangkang panghahalay sa isang babaeng estudyante rito noong Sabado nang gabi.

Giit ni UP Diliman chancellor Edgardo Carlo Vistan II, hindi solusyon ang curfew para matiyak na hindi na mauulit ang nasabing insidente.

Aniya, nililimitahan­ nito ang galaw ng kanilang mga estudyan­te, empleyado at maging­ ng mga hindi naman nag-aaral sa UPD.

Naniniwala si Vistan na mas epektibong paraan na matukoy ang mga hotspot sa unibersidad at muling buhayin ang rekomendasyon na paglalagay dito ng mga CCTV camera.

“We assess our situation regularly. But now, I think the right approach will be to focus on hotspots and to revive the discussions about the CCTVs in campus,” ani VIstan.

Nauna nang sinabi ni Quezon City Police District (QCPD) director PBrig. Gen. Nicolas Torre na tukoy na nila ang manyakis na gumagala sa UP campus pero hindi muna niya ito kinilala.

Sa salaysay ng biktima, naglalakad siya sa Yllanan St. patungong Commonwealth nang atakihin siya ng suspek bandang alas-11:00 nang gabi.

Sumigaw siya pero wala agad naka­rinig. Nilubayan siya ng suspek at saka tumakas nang marinig nitong may mga paparating na tao sa lugar. (Dolly Cabreza)

See Related Stories:

UP Diliman 100% rate sa architecture licensure

QCPD tukoy na manyakis sa UP-Diliman