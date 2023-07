Golf, dragon boat, table tennis tampok sa TOPS Usapang Sports

MAGBABALIK ang talakayan sa lingguhang Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ ngayong Huwebes (July 6) sa Conference Room ng Philippine Sports Commission administrative building sa loob ng makasaysayang Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Vito Cruz sa Malate, Manila.

Tampok sa isyung tatalakayin ang mga pinakahuling kaganapan sa larangan ng golf, dragon boat at table tennis sa sports session na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Behrouz Persian Cuisine at Pocari Sweats.

Makakasama ni event organizer Darren Evangelista si Pasay City First Gentleman Edgardo ‘Egay’ Rubiano sa programa ganap na alas-10:30 ng umaga para maibigay ang mga paghahanda para sa gaganaping golf tournament at iba pang sports program sa lungsod ng Pasay.

Inaasahan namang ibibida ni Philippine Canoe-Kayak Federation (PCKF) secretary general Len Escollante ang matagumpay na kampanya ng Philippine Team sa abroad, gayundin ang pakikipagkasunduan sa lungsod ng Marikina at Palawan para sa isasagawang international hosting at tournaments.

Sasamahan naman ni Table Tennis Federation chief Ting Ledesma ang mga pambatong table netters na humakot ng medalya sa katatapos na SEA Junior Championship sa Brunei.

Inaanyayahan ni TOPS President Maribeth Repizo ng Pilipino Star Ngayon (PSN) ang mga miyembro at sports enthusiast na makiisa sa talakayan na mapapanood din sa opisyal Facebook page ng TOPS via livestreaming at sa Channel 8 at 45 ng Pinoy Ako (PIKO) broadcast mobile apps.

(Abante Sports)