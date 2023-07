Frasco kapit-tuko sa ‘Love the Philippines’

Patuloy na gagamitin ng Department of Touris­m (DOT) ang kanilang tourism slogan na ‘Love the Philippines’ sa kabila ng kontrobers­yal nitong campaign video.

Sa kanyang pagdalo sa 2022 Philippine Tourism Satellite Accounts and Tourism Statistics Dissemination Forum, tinanong si Frasco sa ambush interview kung patuloy na gagamitin ang tourism slogan na kalulunsad lamang noong June 27.

“I think that is evident,” sagot ni Frasco.

Sa kanyang talum­pati sa event, palagi nitong binabanggit ang “Love the Philippines” at ipinapakita rin ang logo sa stage.

Matatandaang pinutol ni Frasco ang kontrata sa DDB Philippines matapos umamin ang ad agency na ginamit nila ang non-ori­ginal stock footage sa audiovisual presentation para i-promote ang Pilipinas pero nangga­ling pala sa ibang bansa ang mga video.

Iginiit naman ni Senadora Nancy Binay na huwag nang ipilit ang kontrobersyal na slogan dahil nabahiran na ito ng mantsa sa buong mundo.

“Dahil nga sa nangyari, headline na tayo sa buong mundo. Na­ging laughing stock na ang slogan, at mas­yado nang tinamaan ang campaign. Nakakalungkot dahil sa u­nang tapak pa lamang, imbes na umarangkada ay umatras tayo,” ani Binay. (Nathalia Antonio/Dindo Matining)

