Debut album ng HORI70N, ilalabas na 

Finally, maglalabas na ng official debut album ang global idol pop boy group na HORI7ON.

Ayon sa South Korean entertainment agency na MLD Entertainment na nagha-handle ng career ng HORI7ON, ilalabas ang debut album worldwide sa July 24, 5:00pm (Philippine time).

Ang album ay tatawaging ‘Friend-SHIP’ na tungkol sa pangarap at pagkakaibigan ng pitong miyembro ng grupo na sina Jeromy, Marcus, Kyler, Vinci, Reyster, Kim, at Winston.

Nagre-reflect din ang album sa unang pag-‘sail’ ng grupo at gayundin ang pagturing nila sa Anchors (tawag sa kanilang fans) bilang mga kaibigan.

Ayon pa sa MLD Entertainment, kasama sa album ang solo songs ng mga miyembro, “Which will show the individual and colorful charms of the members.”

“HORI7ON will not only be paving a new way for K-pop and P-pop, but also towards world pop,” dagdag pa ng MLD Entertainment.

Maliban sa bagong album, eere na rin simula July 7, ang kanilang reality show na ‘100 Days Miracle’ na tungkol sa journey nila bilang global pop idol boy group.

Mapapanood ito sa South Korean music TV channel na Mnet at sa M2 YouTube channel.

Samantala, iba talaga ang karisma ng Rank 3 member ng grupo na si Kyler dahil mapi-feature siya sa electronic billboard sa Times Square sa New York City sa July 6, 8:00am, 9:00, 10:00am, at 11:00am (Philippine time).

Bonggels! (Byx Almacen)