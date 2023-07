Cristine namaga mga mata sa kaiiyak

Kakukuwento pa lang ni Ara Mina sa isang presscon na hindi nila nakikita ang kapatid niyang si Cristine Reyes.

Mukhang dahil in love nga ito kay Marco Gumabao kaya kahit pamilya niya ay hindi nakikita si Cristine.

Pero sabi naman ng malalapit sa aktres, hindi lang naman kay Marco ‘busy’ si Cristine, ang dami rin niyang mga proyektong pinagkakaabalahan.

Samantala, noong isang gabi ay nag-post si Cristine sa kanyang social media accounts.

Sabi ng aktres, “I know I am blessed because of you Demetrio Pascual You raised me well. Sorry kung masyado akong busy Daddy. You know I’m always here for life. Mahal kita.

Pinag-alala mo ko. Namaga mata ko tuloy hindi matakpan ng make-up sa taping.

“Salamat sa mababait na mga kasama ko sa taping at inalagaan din nila ako ng walang pagtatanong.”

So, namaga nga raw ang mata ni Cristine, na very obvious namang iniyakan ang pagkakaospital ng tinawag niyang ‘Daddy’.

Sabi ng isang tinanong ko, ‘uncle’ raw ni Cristine si Mang Demetrio.

Anyway, let’s pray na gumaling kaagad si Mang Demetrio para hindi na rin mamaga ang mga mata ni Cristine sa kaiiyak.

God bless!

