Camarines Norte dinarayo palublob sa drum 

Usap-usapan ngayon sa social media ang kakaibang ganap sa lalawigan ng Camarines Norte kung saan lumulublob sila sa drum para umano magpagaling ng mga sakit sa katawan.

Ibinahagi kamakailan sa episode ng Kapuso Mo Jessica Soho ang tradisyonal na pamamaraan ng paggagamot sa Camarines Norte. Dito, nagpapakulo sila ng mga halamang gamot at pagkaraan ay ilalagay ito sa mga drum na paglulubluban ng mga tao na tila nag-steam bath.

Pinaniniwalaan nila na nakakapagpagaling ito ng karamdaman at malulubhang mga sakit.

Dahil sa pag-ingay nito ay maraming mga tao ang sumasadya upang dayuhin ito na ang iba’y galing pa sa iba’t ibang lugar maging ibang bansa.

Magkakahalo naman ang mga komento dito ng mga netizen:

Gaya na lamang ni ElynEm Raguindin, “ The herbal medicine are way better than the synthetic ones. Keep going and keep helping people!! That’s a God given blessing — to cure diseases.”

“Supernatural talaga yung mga ganitong pag gagamot.I believe in this process. Bibihira ang mga taong na bibigyan ng pagkakataon na makapag pagaling gamit lang ang mabisang dasal na Latin at lakas nang pananalig sa ating panginoong Jesus Sir more power po saiyo.Para makapag lingkod sa ating kapwa.Godbless po saiyo,” sey ni Carishiela Faro Caraos.

“Sa totoo lang pag may nararamdaman ako…nagpapakulo ako ng mga herbal saka pinaliligo magaan sa pakiramdam pakatapos….uso yan dito sa probinsya,” paliwanag ni Mae Brusola.

“Ok naman yan kung nakaka pagaling..tsaka sakanila naman kung maniniwala o nasayo.hindi yung mag comment pa ng hindi sa tama tahimik nlang.gawa knalang din gimik mo para mapansin karin,” dagdag pa ni Jocel Paa.

Ikaw, lulublob ka ba rito? (Moises Caleon)