UMAASA ang Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) na matutupad ang inaasam na gintong medalya sa darating na 2024 Paris Games kasunod ng halos abot-kamay na titulo nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalists Nesthy Petecio at Carlo Paalam.

Inilahad ni ABAP chairman at dating presidente Ricky Vargas na dumating ang pagkakataong hinihintay sa pagpasok ng “fourth cycle” ng Olympic Games, kung saan inaasahan nilang darating ang sandaling maaaring mapagwagian ng boxing federation ang kauna-unahang gintong medalya sa quadrennial meet matapos makalkula nila ito simula noong 2009.

“Sinabi namin noon, on the fourth cycle of the Olympics, mananalo tayo ng gold,” paliwanag ni Vargas sa harap ng mga national boxers matapos ipakilala ang bagong pinuno ng ABAP na si Deputy Speaker Robbie Puno.

“Yan ang cycle na pinaka-importante, at iyan ang cycle ngayon. That’s why the Asian Games [in September] is so important kasi doon ka magka-qualify. At kaya nating gawin ito.”

Kinapos lamang sa gintong medalya si Petecio laban sa hometown-bet Sena Irie ng Japan sa women’s featherweight under-57kgs.

Ganito rin ang kinalabasan ng laban ni Paalam kontra kay British boxer Galal Yafai sa men’s flyweight under-52 kilos.

Nag-ambag naman ng tansong medalya sa Tokyo Games si Eumir Marcial sa men’s middleweight 75kgs nang mabigo kay Oleksandr Khyzhniak ng Ukraine sa semifinals.

“Our goal is to make it to the Olympics via the Asian qualifying events, and win the gold in Paris,” bulalas ni Puno sa kanyang speech.

“At kasama na rin sa pangarap natin na magwagi ng ginto sa Olympics ay ang mai-angat ang buhay ng ating mga boksingero at nang kanilang mga pamilya,” dagdag ni Puno.

(Gerard Arce)