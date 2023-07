Binata tiklo sa pananakot, pagbitbit ng ex sa motel

Himas-rehas ang isang binata matapos nitong dalhin sa motel ang ex-girlfriend kapalit ng hindi nito pag­lantad sa mga malalaswang lara­wan at video nito sa La Paz, Iloilo noong Martes.

Hindi na nakapalag ang suspek na si Jan Mikhail Bangcayan, 27, ng San Rafael, Mandurriao, Iloilo City nang posasan ito ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit (RACU) 6 sa Room 4 ng Katrina Lodge sa Barangay Nabitasan sa La Paz, Iloilo bandang alas-3:30 nang hapon.

Nag-ugat ang pagdakip sa suspek nang magpasaklolo sa pulisya ang ex-girlfriend nito tungkol sa pananakot umano ng suspek na ilalabas nito sa social media ang kanyang mga lara­wan at video kapag hindi siya naki­pagkita at nakipag-sex dito.

Inilatag ng RACU 6 ang entrapment operation laban sa suspek nang pumayag kunwari ang dalaga sa nais nito.

Nahaharap ang suspek sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at Grave Coercion na may kaugnayan sa RA 10175 O Cybercrime Prevention Act of 2012. ­(Edwin Balasa)