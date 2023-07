Belle dinumog sa Cubao

Bongga naman ni Belle Mariano, dahil maaga pa lang ay tumambay na ang mga fan niya sa Smart Araneta Coliseum, ha!

Nag-announce nga kasi ang Wish FM 107.5 na, “It’s singer-actress @bellemariano02 and up-and-coming singer-songwriters @ErcatP and Jayvee Penero’s turn to perform aboard the Wish 107.5 Bus!

“Watch their live performances at the Araneta Coliseum (Green Gate) at 4pm, PHT!”

Oh, ‘di ba? Guesting pa lang `yan, ha! Hindi pa concert mismo, dahil sa July 22 pa ang concert niya sa New Frontier Theatre, pero super excited na ang mga fan ni Belle, kasama na siyempre ang mga fan nila ni Donny Pangilinan.

“Here we goo! It’s been a long time coming and now it’s finally happening. All the best my love.”

“OMG see you Belle! Papunta na kami.”

“Tara na mga fans ni Belle. The bigger the crowd the better!”

“Ngayon pa lang nasa Cubao na kami, waiting!”

“Full support ako, kaya kahit malayo ako, pupunta ako. First Wish Bus mo ‘yan, kaya hindi dapat palampasin.”

“Sure ako na maraming pupuntang bula, kaya sugod na mga kapatid.”

Well, abangan kung gaano karaming fan ang susugod sa Araneta, ha!

See Related Stories:

Belle nagbakasyon, iniwan si Donny

DonBelle dawit ang datung sa ‘love story’