Andrea bidang-bida sa Argentina

Wish ng marami na magsunod-sunod ang pelikula ni Andrea Torres sa Argentina.

Aba, wala tayong kamalay-malay pero palabas na pala ang pelikula niyang ‘Pasional’ sa Argentina, kasama si Marcelo Melingo.

Pinost nga ni Andrea ang photo ng digital poster ng ‘Pasional’ katabi ang iba pang malalaking pelikula sa Argentina, ha!

Tuwang-tuwa ang mga fan, kaibigan, ni Andrea, at sabi nga, mukhang magkakaroon ng bonggang career ang aktres sa naturang bansa.

“May this open more doors for you.”

“Awesome. Sooo dang proud of you!”

“Grabe international level ka na Andrea.”

“Latina beauty, bagay ka sa Argentina.”

“Congratulations. May God’s bless your movie to have the most highest earnings and have another comeback for season 2.”

“Sana sa Amerika rin ipalabas.”

“Kailan ‘yan ipapalabas sa Pilipinas?”

“Sana sa Netflix din mapalabas para mapanood namin.”

Well, mas maganda sana kung nasa Argentina si Andrea habang pinalalabas ang movie niya, ‘di ba? Mas bongga kung nakapaglibot siya sa Argentina para mag-promote ng ‘Pasional’ ha!

Anyway, nag-post din si Andrea ng video ng mga kasamahan niya sa ‘Pasional’ at miss na miss nga raw nila ang aktres. Pero, pupunta raw silang lahat sa Pilipinas para naman sa showing ng movie nila.

Oh, bongga naman! (Dondon Sermino)

