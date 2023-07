Aliw! Baby nauna pa matutong maglato-lato kesa maglakad

Good vibes ang hatid ng CCTV footage kung saan makikita ang isang baby na naglalaro ng lato-lato. Sabi pa ng kanyang magulang, nauna pa ito kesa sa kanyang unang paghakbang.

Pinost ito sa TikTok ng user na si Lloyd (@_iamlloyd25). Aniya sa caption, “Lato lato master yarn?”

Sa unang parte ng video, mapapanood ang isang baby na naglalaro at ang kanyang mga magulang na tila busy sa cellphone. Hanggang sa narinig nila ang tunog ng lato-lato na nilalaro pala ng kanilang anak na may halong tuwa at pagkamangha.

Sa sumunod na parte, nag-uunahan na ang dalawa kung sino ba ang kukuha ng video sa pambihirang moment na ito.

Nakatanggap ito ng higit 10 milyong views at daan-daan libong positive comment mula sa mga netizen.

Para kay @candybites25, “Ang cute ,, pero baka delikado po yung lato lato sa paligid ni baby.”

“Pansinin nyo naman daw po kasi sya puro daw po kayo cellphone,” kwelang hirit ni @mommysteph_babyching.

“8seconds,,galing naman ni baby,” puri ng user na si @jaydeocamnico.

Tila naka-relate naman si @axen_luna, sey niya, “Ganyan din pamangkin ko HAHHAHAHA.”

“Luh, mas magaling pa sakin yang bata eh! Hahahah lentok,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, keri rin ba ito ng baby mo? (Moises Caleon)