49th Nutrition Month larga na sa Laguna

Isusulong ng Laguna Provincial Government, katuwang ang Provincial Nutrition Action Office ang selebrasyon ng 49th Nutrition Month, kasabay ng mga programa sa iba’t ibang parte ng Laguna.

Magsasagawa sila ng nutrition teleconference, trip to Laguna Human Milk Bank sa Los Baños, Resbakuna Caravan sa bayan ng Santa Cruz at Calamba City.

Ipatutupad din ang Chikiting Ligtas campaign at iba pang mapakikinabangan ng mga taga-Laguna.

Ang biyaheng milk bank sa UP Los Baños ay inumpisahan noong December 2022 na naglalayong masuportahan ang breastfeeding program.

Ayon kay Teresita Ramos, Provincial Nutrition Action Officer, ang naturang selebrasyon ay bahagi ng pagsunod sa Presidential Decree 491 o Nutrition Act of the Philippines na may temang “Making Healthy Diet Affordable For All.”

Magaganap naman ang Resbakuna Caravan sa Santa Cruz at Calamba City para sa 875 katao na nakatakdang bakunahan laban sa Covid-19.

Naging matagumpay naman ang Chikiting Ligtas campaign ng Department of Health (DOH) sa Laguna kung saan 83.35 % o nasa 227,690 kabataan na nasa edad 9-buwan hanggang 5-taong gulang ang babakunahan laban sa measles-rubella vaccine.

Sinisiguro ni Ramos na maisasagawa ang lahat ng programa sa lahat ng munisipalidad at barangay sa Laguna para maipatupad ang kanilang local nutrition programs. (Vick Aquino)