Unibersidad may papremyo sa mga lodi student

Dagdag saya sa mga nagtapos nang may karangalan sa isang unibersidad ang inanunsyo ng pamunuan nito na may cash na premyo ang mga estudyanteng may Latin honor.

Bongga ang announcement ng Central Philippine University para sa mga gradue ng Batch 2023.

Hindi lang kasi medalya ang ibibigay at isasabit sa mga may Latin Honors kundi mabibigyan din sila ng cash incentive! O ‘di ba? Inspired ka na rin ba mag-pa-summa cum laude?

Sa video kasing inaupload ni @darzyyy, habang nagaganap ang pagkilala sa mga nagtapos, may biglang inanunsyo ang paaralan na talaga namang nagpasigaw sa lahat ng mga estudyanteng masaya na rin sa mga oras na iyon.

Makakatanggap ng P10,000 ang mga nakapagtapos ng Summa Cum Laude, P7,000 naman sa mga Magna Cum Laude, at P5,000 naman sa mga Cum Laude.

Pati mga netizen ay napakomento sa tuwa at labis din ang pagkalagak para sa mga nagtapos at makakatanggap na mga estudyante sa video.

“Deserve niyong lahat! Congratulations!,” komento ni Tom Andrew.

“I’m one of the latin honors here!! Thank you sa ayuda CPU!” masayang saad naman ni Chatsire na isa pala sa mga nabigyan.

May iilan pa na nagsabi na maging sa kanilang mga paaralan ay may ganito ring eksena ang pamunuan kaya naman masaya at inspired din ang mga mag-aaral.

Umabot na sa 2.8 million views ang video at nakatanggap an rin ng halos 300k reactions. (MJ Osinsao)