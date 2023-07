Termino ng Barangay, SK official bet gawing 5 taon

Nanawagan si Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez sa House Committee on Local Government na talakayin ang kanyang panukala upang maging limang taon ang termino ng mga mahahalal na opis­yal ng Barangay at Sangguniang Kabataan (SK).

Ayon kay Rodriguez inihain nito ang House Bill 7123 noong Pebrero at wala pang naisagawang pagdinig kaugnay nito.

Paliwanag ni Rodriguez, kung susundin ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa RA 11935, ang mga mananalo sa Oktubre 30, 2023 ay mauupo lamang ng dalawang taon o hanggang 2025.

“Let’s give all of those to be voted this year and succeeding elections a uniform term of office of five years, instead of those to be voted in October having a two-year tenure and those to be elected in 2025 enjoying three years,” sabi ni Rodriguez.

Batay sa desisyon ng SC, unconstitutional ang RA 11935 na nagpapaliban sa BSK elections na dapat ay ginanap noong Disyembre 5, 2022.

Sa ilalim ng panukala ni Rodriguez ay aamiyendahan ang Section 43 ng Local Government Code kung saan itinakda sa tatlong taon ang termino ng Barangay at SK officials. (Billy Begas)

