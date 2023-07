Sinaunang painting ng ‘pizza’ nahukay sa Italy

Kung hilig mo rin ang chumibog ng pizza, tiyak na mapapamangha ka rito. Kamakailan ay bumulaga sa mga researcher ang isang painting na nahukay na pinaniniwalaang pinagmulan ng pizza.

Ito ay ang obra na nakapinta sa gumuhong pader na ayon sa estima ay nasa halos 2,000 years old na ang luma o edad. Natagpuan ito sa Pompeii Archaeological Park sa Italy.

Makikita sa uploaded picture na nakalagay ito sa isang itim na pinggan kung saan matatanaw na tila may pagkakahawig nga sa pizza ang nakahain dito habang may iba’t ibang prutas na kasama.

Pero, kahit pa may similarity sa uri ng pizza na mayroon tayo ngayon, may tila dalawang sangkap na nawawala rito – ang keso at kamatis.

Paliwanag ng food ang travel website na TasteAtlas, “Tomatoes did not arrive in Europe from the Americas until the 16th century and, though the first mention of mozzarella appears in an Italian cookbook as early as the year 1570, Italians did not start using the ingredients to make what is now called pizza until the 18th century.”

Dahil dito, bumuhos ang samu’t saring comment mula sa mga netizens na tila naintriga sa naturang pizza painting.

Tulad na lamang ni RMP Precious GF, “Probably originated in Pisa city Italy. One of the tourist spot.”

“Ohh ano? edi wala na tayo dapat pag awayan? masarap ang Hawaiian pizza,” sey ni A.J Ako Ito.

Hirit ni Jay-Ar Cabarle Gutierez, “Yung pinakamasarap na pizza parin eh yung pizza a kinse at pizza katapusan.”

“Kaya sila sinabutahe ng mga italian dahil sa prutas sa pizza” paliwanag ni Lucito Sawal. (Moises Caleon)